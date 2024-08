Rai, Perillo consiglia il Napoli: “Karsdorp sarebbe buona alternativa a zero a Mazzocchi”

vedi letture

Antonello Perillo, vice direttore del TGR RAI, attraverso un post su X ha consigliato al Napoli quello che per lui potrebbe essere un buon rinforzo sul mercato

Antonello Perillo, vice direttore del TGR RAI, attraverso un post su X ha consigliato al Napoli quello che per lui potrebbe essere un buon rinforzo sul mercato: “Rick Karsdorp ha rescisso il contratto consensualmente dalla Roma. 28 anni, più di duecento partite con Feyenoord e Roma.

Buona fisicità, grande corsa sulla fascia destra (non a caso è soprannominato “locomotiva olandese) e una buona propensione ai cross, sottolineata da decine di assist in carriera (chiedete anche a Lukaku…). Potrebbe essere un’idea per il Napoli, come alternativa a Mazzocchi. Operazione a costo zero. Certo, il caratterino non è dei più facili, ma saprebbe Conte come gestirlo”.