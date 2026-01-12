Rai, Perillo: "McTominay miglior centrocampista in A! Reso giustizia alla gran prova del Napoli"

vedi letture

Il Napoli reagisce due volte allo svantaggio a San Siro, prima al gol di Dimarco in avvio e poi al calcio di rigore di Calhanoglu nel finale, entrambe le volte con McTominay, e chiude sul 2-2 lo scontro al vertice con l'Inter. Una partita in cui gli azzurri rischiavano di finire a -7 dalla capolista, ma gli uomini di Antonio Conte ancora una volta hanno risposto da grande squadra portando a casa un buon risultato nonostante tutte le difficoltà.

Il giornalista Rai Antonello Perillo, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato così la partita: "Questo splendido giocatore - Scott McTominay, il miglior centrocampista della Serie A- ha reso giustizia alla grande prestazione del Napoli, che a San Siro ha giocato senza paura e con immensa personalità, pur avendo tantissime assenze. Bellissima partita, combattuta su ogni pallone. Sicuramente si sono confrontato le due squadre più forte del campionato. Per i ragazzi di Conte era fondamentale non perdere, e così è stato. Tra i migliori anche Rasmus Hojlund, un leone che ha battagliato senza mai risparmiarsi nel cuore della difesa avversaria. McTominay meriterebbe 10 in pagella, se non avesse perso a centrocampo la palla del primo gol interista. Voto altissimo anche a Conte, per come ha preparato la sfida".