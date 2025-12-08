Ravezzani: "Spalletti ne fa di tutti i colori! Pessime anche le dichiarazioni post"

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato sul proprio account X Napoli-Juventus, criticando sulle scelte del tecnico bianconero Luciano Spalletti: "Spalletti ne fa di tutti i colori. La catena Cabal-Koop disastrosa. Accentra Yildiz e Conceicao senza senso. Rimedia con un centrale inutile ma di ruolo. Poi sull’1-1 toglie gli unici pericolosi e perde la partita. Pessime anche le dichiarazioni post. Sembra ancora sotto shock".