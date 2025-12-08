Hojlund ironico sui social: "Oggi nessuna didascalia necessaria"

Hojlund ironico sui social: "Oggi nessuna didascalia necessaria"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 01:20Dai social
di Antonio Noto

Rasmus Hojlund, giustiziere della Juventus con una doppietta, esulta per la vittoria del Napoli contro i bianconeri.

Sul proprio account Instagram e su quello del club, l'attaccante azzurro commenta con ironia il successo per 2-1 che permette ai campioni d'Italia di balzare da soli al primo posto in classifica: "Oggi nessuna didascalia necessaria".