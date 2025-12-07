Cucchi: "Il Napoli vince e gioca meglio della Juve senza Anguissa, KDB e Lobotka"

di Davide Baratto

Il Napoli è insuperabile allo Stadio Diego Armando Maradona! La squadra di Antonio Conte blinda l'imbattibilità in casa nel 2025 battendo anche la Juventus di Luciano Spalletti: finisce 2-1 con la doppietta di Hojlund che risponde al pari di Yildiz. Gli azzurri sanciscono il settimo successo interno consecutivo contro i bianconeri e ritornano in testa alla classifica.

Il giornalista e radiocronista Riccardo Cucchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato così la partita: "Il Napoli vince senza Anguissa, De Bruyne Lobotka. Giocando meglio della#Juventus. Spalletti toglie il migliore, il più tecnico: Yildiz".