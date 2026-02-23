Scotto: "Serve presa di posizione forte! Peccato che ADL e Conte stiano in silenzio"

vedi letture

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato i temi di Atalanta-Napoli 2-1. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Napoli perde contro una buona Atalanta in modo ingiusto. Al di là dei soliti errori difensivi e una manovra di gioco prevedibile, gli azzurri vengono penalizzati in modo evidente da una gestione del Var inspiegabile. Un disastro Chiffi e Aureliano da remoto. Il gol di Gutierrez è stato annullato ingiustamente, soprattutto perché non si spiega il mancato intervento del Var. Peccato che Conte e De Laurentiis restino in silenzio, facendo protestare solo il ds Manna. Serve una presa di posizione forte. Scudetto 'consegnato' all'Inter in due giornate. I nerazzurri vincono le loro partite e va bene, ma Juventus e Milan sono state danneggiate. Ormai il Var è diventato fonte di caos e polemiche".

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.