Giuliani: "Il Napoli ha tanti motivi per recriminare, ma resta la fatica degli ultimi 20' di gara"
Fulvio Giuliani, direttore del quotidiano La Ragione, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato i temi di Atalanta-Napoli 2-1. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Napoli ha molti motivi per recriminare sul 2-0 misteriosamente annullato (a dispetto di un rigore revocato con tutte le ragioni), ma resta la fatica degli ultimi 20 minuti sempre piu dell’Atalanta dopo un’ottima ora azzurra. Urge recuperare uomini e dimenticare anche gli episodi per non creare alibi".
La ricostruzione degli episodi.
41esimo del primo tempo, calcio di rigore per il Napoli per un fallo di Hien su Hojlund. Interviene però il Var per un decisione che doveva restare di campo, visto una leggera spinta del difensore svedese sull'attaccante azzurro. Dopo la revisione al monitor Chiffi decide di non assegnare il calcio di rigore al Napoli e toglie il giallo a Hien.
46esimo del secondo tempo, gol del 2-0 annullato al Napoli. Gutierrez buca Carnesecchi ma Chiffi fischia fallo in attacco di Hojlund su Hien. Contatto molto leggero senza alcuna spinta da parte dell'attaccante azzurro. L'arbitro non fischia subito ma solo dopo la rete interviene ed annulla il raddoppio del Napoli.
