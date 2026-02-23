Il paragone di Longhi: "Siamo alla roulette e i croupier stanno in Sala Var"

Il giornalista Bruno Longhi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la difficile situazione arbitrale in Serie A, dopo il caos delle ultime ore per gli episodi in Atalanta-Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Le diverse interpretazioni dei falli da rigore - quelli dati e quelli negati - e’ figlia della permissività che gli arbitri concedono a chi spinge, strattona, e si avvinghia in altre parti del campo. Poi quando situazioni analoghe accadono in area, ecco che sorge il problema. La linea grigia deve diventare o bianca o nera. E inevitabilmente crea contenti e scontenti.Tutti pensano di avere ragione perché è la chiarezza regolamentare la grande assente.Una maggiore rigidità in questo calcio che si gioca più con le mani che con i piedi, ci avrebbe permesso di distinguere in maniera chiara ciò che è e ciò che non è. Invece siamo alla roulette, gestita dai croupier che stanno in sala Var".

