De Bruyne è tornato a Napoli: subito tappa in un noto ristorante di Pozzuoli

di Davide Baratto

Kevin De Bruyne è tornato ieri a Napoli dopo le settimane di lontananza a causa del grave infortunio muscolare: adesso però il belga è già ad un buon punto del suo percorso di recupero, così ha fatto rientro in città dove proseguirà l'iter riabilitativo a Castel Volturno. De Bruyne ne ha approfittato per fare subito tappa al White Chill Out Lungomare, noto ristorante di Pozzuoli.

Di seguito la foto.