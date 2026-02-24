Video Luchè: “Atalanta-Napoli scandalosa! Vergara? Peccato sia uscito fuori solo per gli infortuni…”

Direttamente da Sanremo, il rapper napoletano Luchè, grande tifoso del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn: "Atalanta-Napoli mi ha fatto arrabbiare molto. È scandaloso quello che è successo, non solo per i fatti accaduti, ma per la velocità con cui l’arbitro ha fatto ripartire l’azione dopo il gol annullato, senza pensarci due secondi.

Vergara? É forte forte, mi piace tantissimo e mi dispiace che abbia giocato dopo dopo gli infortuni. Mi dispiace che questi ragazzi debbano faticare per avere un ruolo. Si dovrebbe investire molto di più sul settore giovanile. Il mio consiglio ai ragazzi è di tornare alla vita di una volta, di stare meno sui telefoni e di giocare di più a calcio".