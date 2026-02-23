Prestianni sospeso per razzismo, Ordine: "Quali differenze con Acerbi-Juan Jesus?"

Oggi alle 20:50
di Davide Baratto

Gianluca Prestianni è stato sospeso provvisoriamente, per una partita, in attesa dell'esito dell'indagine sui presunti insulti razzisti ai danni di Vinicius Jr: quest'ultimo, insieme ad alcuni dei suoi compagni di squadra, ha accusato l'argentino di avergli urlato "Scimmia" a più riprese durante Benfica-Real Madrid.

Sulla decisione della squalifica provvisoria si è espresso il giornalista Franco Ordine, che sul suo profilo X è tornato sull'episodio accaduto in Serie A nel 2024 durante Inter-Napoli: "L’Uefa ha sospeso il calciatore del Benfica che diede della scimmia a Vinicius. Non c’è stato bisogno di alcun riscontro, è scattata la sanzione. Hanno creduto a Vinicius. Trovate qualche differenza col caso italiano Juan Jesus-Acerbi?".