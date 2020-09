Reguilon al Tottenham, Pedullà: "Accostarlo al Napoli a quelle cifre non aveva senso"

Sergio Reguilon, terzino di proprietà del Real Madrid, è vicino al trasferimento in Premier League. Nelle scorse settimane era stato accostato anche al Napoli, non per il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà che scrive su Twitter: "Reguilon verso il Tottenham (a meno di un rilancio dello United) per 30 milioni. Accostarlo al Napoli non aveva senso, a quelle cifre. Infatti..."

