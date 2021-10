"Reina faceva ridere e vi permettete di criticare Meret", tifosi scatenati sui social

Tante reazioni da parte dei tifosi sui social per la prova imbarazzante di Pepe Reina contro il Bologna. Il portiere della Lazio, ex Napoli, ha due dei tre gol subiti oggi sulla coscienza, soprattutto una papera che ha permesso a Hickey di firmare il 3-0. I sostenitori azzurri scrivono sui social: "Ricordatevi chi avevamo in porta. Reina faceva ridere e vi permettete oggi di criticare Meret".