Renzi sui cori contro Koulibaly: "Chi lo ha insultato è un piccolo meschino"

Matteo Renzi, leader di Italia Viva ed ex Sindaco di Firenze, ha commentato su Twitter gli episodi di razzismo avvenuti allo stadio Franchi: "Peccato per il 2-1 di ieri. In bocca al lupo al Napoli che quest’anno è veramente impressionante: si vede la sapiente mano del mister Spalletti. "Koulibaly è un grande campione, chi lo ha insultato ieri è un piccolo meschino: Firenze condanna il razzismo da sempre. E per sempre".

