Repubblica, Azzi: "Il rigore negato a Politano mi ricorda un altro errore a sfavore del Napoli"

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha parlato del rigore negato al Napoli contro il Lecce: "La carica di Banda su Politano mi ha ricordato quella di Kjaer su Llorente, in un Napoli-Atalanta. Pure quello un rigore netto e non fischiato, che fece saltare i nervi persino a un gentleman come Ancelotti. Stavolta l'errore arbitrale non è stato decisivo, ma resta grave".