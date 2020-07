Repubblica, Azzi: "Nessuno risale il campo come il Napoli, ma serve un finalizzatore!"

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, ha così commentato il pareggio di ieri sera tra Napoli e Milan tramite il suo account Twitter: "Nessuno risale il campo come il Napoli: con eleganza, efficacia e rapidità. Ma al tiro gli attaccanti arrivano appagati, come se fare gol fosse un dettaglio: l'ultima pennellata su un bel quadro. Per questo serve un finalizzatore. Il rigore? Rivisto in tv non c'era".

