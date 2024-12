Foto Rocco Hunt 'chiama' Mazzocchi a Sanremo: "Pazza idea per la serata cover, ce staje?"

Da quando veste la maglia del Napoli Pasquale Mazzocchi, al di là degli aspetti di campo, è entrato nel cuore dei tifosi anche per il suo atteggiamento al di fuori del campo. Napoletano vero, di Barra, l'esterno destro tiene tanto alla maglia, essendo quella del suo cuore, ed è diventato un uomo-spogliatoio.

Durante diverse feste Mazzocchi è il mattatore e ha più volte mostrato le sue doti canore. Al punto che sui social una pagina Instagram, scherzando, l'ha inserito tra i big in gara a Sanremo. Tra i commenti anche quello di Rocco Hunt, lui sì davvero in gara al Festival. "Pazza idea per la serata delle cover. Mazzocchi, c' staje?"