Rocco Hunt in ritiro: nello spogliatoio dell'Italia canta il suo ultimo successo

Ritmo estivo in ritiro in Germania. Roco Hunt ha fatto visita al gruppo azzurro prima degli Europei e ha cantato 'Musica italiana', la sua ultima canzone

Ritmo estivo in ritiro in Germania. Roco Hunt ha fatto visita al gruppo azzurro prima degli Europei e ha cantato 'Musica italiana', la sua ultima canzone. I giocatori seduti lo ascoltavano contenti e felici per la sua esibizione. Poi l'incontro e l'abbraccio con Spalletti e un messaggio d'incoraggiamento in vista del debutto contro l'Albania di sabato.