Roma-Napoli, Olimpico sold out: l'annuncio del club giallorosso

Per Roma-Napoli delle 18, lo stadio Olimpico sarà sold out. E' stato lo stesso club giallorosso ad annunciarlo sul suo account Twitter. Grande attesa nella capitale per il big match contro gli azzurri, nonostante il pesantissimo ko contro il Bodo/Glimt i tifosi giallorossi accoreranno in masso per riempire il proprio stadio.