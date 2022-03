Ronaldo avvisa l'Italia: "Lotteremo per portare il Portogallo dove merita"

"Sappiamo che il percorso non sarà facile, abbiamo il massimo rispetto per le avversarie che affronteremo e che condividono i nostri stessi obiettivi".

La sua strada potrebbe incrociarsi con quella dell'Italia nella finale del playoff per i Mondiali in Qatar. Un appuntamento al quale Cristiano Ronaldo non può mancare, perché potrebbe essere la sua ultima possibilità di vincere l'unico trofeo che gli manca. Il fuoriclasse del Manchester United è carico e ha scritto su Instagram: "Focus totale sul Mondiale 2022. Orgoglioso, come sempre, di rappresentare il Portogallo. Sappiamo che il percorso non sarà facile, abbiamo il massimo rispetto per le avversarie che affronteremo e che condividono i nostri stessi obiettivi. Ma insieme lotteremo per portare il Portogallo al posto che merita".