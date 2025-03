Rosso Ederson, Varriale: “Assurdo! Inter più forte anche fuori dal campo: aveva protestato prima Bastoni!”

vedi letture

Il posticipo della 29ª giornata di Serie A termina con la vittoria dell'Inter 2-0 a Bergamo contro l'Atalanta, ma continuano sui social le polemiche per l'arbitraggio di Massa. Nel mirino delle crtiche il diverso metro di giudizio sul doppio giallo a ad Ederson, per proteste e un applauso ironico all'arbitro, e il mancato secondo giallo a Bastoni per proteste qualche minuto prima.

Il giornalista Enrico Varriale commenta così su X: "Ipoteca dell'Inter sullo scudetto con la netta e meritata vittoria sull'Atalanta. È la squadra più forte in campo, ma pure fuori. Lo conferma Massa con l'assurda espulsione di Ederson, doppio giallo per proteste, dopo che Bastoni, già ammonito, era graziato per le sue proteste".