Rrahmani sempre più decisivo: a segno tre volte nelle ultime 5 gare in Serie A

Amir Rrahmani è uno degli uomini copertina di queste ultime partite del Napoli. Di sicuro non quello più celebrato, ma il difensore azzurro a suon di ottime prestazioni e alto rendimento, si è conquistato il posto da titolare al fianco di Koulibaly. Non solo bravo in fase difensiva, il nazionale del Kosovo è sempre più decisivo anche in zona gol. "I 3 gol in Serie A di Amir Rrahmani sono stati tutti messi a segno nelle sue ultime cinque presenze nella competizione. Bomber”. A riferire su Twitter questa curiosa statistica è l’account ufficiale della SSC Napoli.

I 3️⃣ gol in Serie A di Amir Rrahmani sono stati tutti messi a segno nelle sue ultime cinque presenze nella competizione.

Bomber



#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/4ph0BQUhsF — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 4, 2021