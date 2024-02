Sanremo, De Giovanni sui voti della sala stampa: "Sicuri di saper fare il vostro mestiere?"

Con un messaggio su Facebook, lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni ha commentato quanto accaduto ieri in sala stampa a Sanremo.

TuttoNapoli.net

Con un messaggio su Facebook, lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni ha commentato quanto accaduto ieri in sala stampa a Sanremo, con i voti del pubblico in favore di Geolier ribaltati: "Più che altro, mi porrei il problema dell’enorme differenza tra il giudizio cosiddetto 'tecnico' e il gusto popolare. Soprattutto quando il giudizio 'tecnico' è espresso da chi per l’appunto ha come obiettivo primario l’interpretazione del gusto popolare. Sicuri di saper fare il vostro mestiere, sì?".