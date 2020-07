"Sarri imbarazzante e squadra da incubo!", tifosi della Juventus su tutte le furie. E rispunta l'hashtag #SarriOut

Tutti contro la Juventus. Tutti, soprattutto, contro Maurizio Sarri. Parliamo dei tifosi della Juventus, scatenati per la sconfitta contro l'Udinese e il match-ball scudetto mancato. E' tornato a spopolare l'hashtag #SarriOut, ma non solo. Tantissimi sono i commenti che si leggono sui social da parte di pagine e tifosi di fede bianconera. Da "Sarri imbarazzante" a "Squadra da incubo", fino ad una sentenza: "Vai via Sarri".