Scotto: "Contava non perdere! Uno straordinario McTominay ferma la capolista"

Il Napoli reagisce due volte allo svantaggio a San Siro, prima al gol di Dimarco in avvio e poi al calcio di rigore di Calhanoglu nel finale, entrambe le volte con McTominay, e chiude sul 2-2 lo scontro al vertice con l'Inter. Una partita in cui gli azzurri rischiavano di finire a -7 dalla capolista, ma gli uomini di Antonio Conte ancora una volta hanno risposto da grande squadra portando a casa un buon risultato nonostante tutte le difficoltà.

Il giornalista Giovanni Scotto, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato così la partita: "Un ottimo Napoli resiste a un'Inter quadrata e aggressiva e ferma la capolista sul pareggio recuperando due volte lo svantaggio. Uno straordinario McTominay riscatta il 'regalo' sul primo gol dei nerazzurri e firma una doppietta che può essere fondamentale per il campionato. Era importante non perdere, e la classifica ora può essere scritta su binari paralleli, senza dimenticare il pareggio del Milan che rende questo punto ancora più importante. Il Napoli può costruire la rincorsa al primo posto ripartendo dalla vittoria al Maradona nel recupero di mercoledì contro il Parma".