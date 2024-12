Scotto: "Difesa imperforabile, attacco concreto. Per lo scudetto servirà fare i conti col Napoli"

Il Napoli supera in trasferta il Torino per 1-0 e continua a mantere in solitaria la vetta della classifica. A parlare del match è stato il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, che sul suo profilo X scrive: "Una difesa imperforabile mette le basi per una vittoria pesante.

Un Napoli ancora molto concreto, ma stavolta dominante per tutta la partita con un McTominay straordinario manda un messaggio molto chiaro alle rivali. Per la corsa allo scudetto bisognerà fare i conti con gli azzurri, ai quali è molto difficile fare gol. Positiva la sconfitta della Lazio, che toglie un po' di pressione alle spalle dei partenopei, e all'orizzonte la doppia sfida contro la squadra di Baroni".