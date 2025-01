Foto Selfie e autografi: Lukaku blocca le strade di Napoli... Ma è un cestista che gli somiglia

Una storia che ha dell'incredibile per le strade di Napoli e che riguarda, seppur indirettamente, Romelu Lukaku. A raccontarla è il portale 'Chiamarsiminors.it': "Sono passate poche ore da Capodanno, ma abbiamo già la storia più incredibile del 2025. Per le strade di Napoli si aggira una figura nota. Tutti lo cercano, lo salutano. Uomini, donne e bambini si fanno le foto con lui. Le strade si fermano.

A prima vista sembra proprio Romelu Lukaku, l'attaccante della squadra di Conte. Sembra, appunto. In realtà lui è Isaac Dankwa, ha quarant'anni, gioca in promo veneta con la maglia di Crespano del Grappa. Ed è a Napoli per passare qualche giorno di vacanza. Se queste sono le premesse, il 2025 sarà un anno imbattibile".