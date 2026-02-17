Foto

Serie A, la Top 11 dell'ultima giornata al Fantacalcio: c’è un azzurro

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:20Dai social
di Francesco Carbone

La Lega Serie A ha pubblicato tramite i propri account social la Top 11 dell'ultima giornata, partendo dai voti assegnati al Fantacalcio.

Nella formazione-tipo c’è un calciatore del Napoli: si tratta di Alisson Santos. Voto 7,5 per l’esterno offensivo del Napoli, autore di un ottimo ingresso contro la Roma condito dal gol del definitivo 2-2. Di seguito la Top 11 completa: