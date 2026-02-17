Incendio Sannazaro, la SSCNapoli: "Nostra vicinanza va a tutte le persone coinvolte"

Oggi alle 17:40Dai social
di Antonio Noto

Un incendio divambato all'alba ha distrutto lo storico Teatro Sannazaro nel centro storico di Napoli. Il club azzurro, attraverso un post sul proprio account X, ha testimoniato la propria vicinanza a chi ha subito danni dal drammatico evento:

"La SSC Napoli è profondamente colpita dal drammatico incendio che ha colpito il Teatro Sannazaro. La nostra vicinanza va a tutte le persone coinvolte, con l’auspicio che questo simbolo storico della cultura napoletana torni presto a splendere".