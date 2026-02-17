Dalla Georgia, Dgebuadze: “Chivu non sa la storia! Quel gol di Maradona fu un atto di giustizia”

Per commentare le polemiche successive all’espulsione di Kalulu in Inter-Juventus e il caso Bastoni, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu, durante la conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Bodø/Glimt, ha richiamato il match di andata contro il Napoli e addirittura nominato Diego Armando Maradona.

Immediata la replica del giornalista georgiano Kakha Dgebuadze, che sui social scrive: “Ecco cosa succede quando non si leggono i libri. Argentina-Inghilterra non è stata una semplice partita di quarti di finale. Per gli argentini, era molto più di una partita. Quattro anni prima di questo incontro c’era stata la guerra delle Falkland, in cui l’Argentina aveva perso 649 soldati. Tra l'altro, il dolore per la guerra delle Falkland è ancora vivo in Argentina; ci sono moltissimi monumenti che rendono omaggio a quel conflitto. È ciò che ho visto personalmente quando sono stato in Argentina.

Quindi, il contesto è fondamentale. Questo era il contesto quando l'Argentina affrontò l'Inghilterra nel 1986. Le ferite della nazione argentina erano ancora aperte. Guardare a quel gol di Maradona solo come a un CHEATING significa non essere in grado di leggere il contesto. Per Maradona e per il popolo argentino, quello non fu un gesto di disonestà: fu un atto di giustizia, un atto di vendetta. Maradona fu elevato da semplice atleta a eroe nazionale. Ma Chivu non capirà mai questo concetto”.