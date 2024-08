Video Sfuma cessione Osimhen, Criscitiello brinda: "ADL lo pagherà 1mln al mese"

Il direttore Michele Criscitiello e il giornalista Tancredi Palmieri brindano in diretta a Sportitalia a De Laurentiis.

Sul gong della chiusura del mercato italiano Victor Osimhen non è stato ceduto dal Napoli, per ora resta fuori rosa in attesa della chiusura del mercato arabo.

Il direttore Michele Criscitiello e il giornalista Tancredi Palmieri brindano in diretta a Sportitalia a De Laurentiis che adesso: "Dovrà pagare Osimhen un milione al mese". Le immagini sono diventate virali sui social, scatenando tantissime reazioni dei tifosi del Napoli: "E' fantastico come quello che, ad altre latitudini, sarebbe stata letta come prova di forza e solidità economica, qui venga sempre visto come ridicolo. E a dircelo è chi, nel ridicolo, non ha niente da farsi insegnare". "La domanda è: avrebbe mai brindato al disastro finanziario che ha portato la Juventus ad avere le penalità in Campionato?". Di seguito le immagini.