"Siamo pronti", Younes carico sui social alla vigilia della gara con la Juventus

L'attesa è tanta, quasi spasmodica per la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, in scena domani all'Olimpico di Roma alle ore 21. Dopo aver terminato la seduta al San Paolo, il calciatore azzurro Amin Younes, ha pubblicato su Twitter un chiaro messaggio a tutti i tifosi azzurri: "Anticipazione per la finale di coppa! Siamo pronti!"