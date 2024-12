Video Simeone trascorre una domenica all'argentina: mate, barbecue e relax per il Cholito

Antonio Conte ha concesso due giorni di riposo alla squadra dopo la vittoria di ieri del Napoli a Marassi contro il Genoa. Giovanni Simeone si gode questa domenica rilassandosi a casa sua ricreando l'atmosfera argentina. Il Cholito accanto al suo barbecue personalizzato e con una coppa di mate in mano ha postato un video su Instagram, scrivendo ironicamente: "Se vedete fumo per Napoli, non sono gli indiani". Di seguito le immagini.