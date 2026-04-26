Foto Sole e spiaggia per Conte: ecco dove ha trascorso il 25 aprile

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Gli azzurri hanno staccato la spina tra città, isole e costiera, ricaricando le energie in vista degli impegni di fine stagione.

Dopo il convincente 4-0 contro la Cremonese, il Napoli si è concesso un weekend di relax approfittando del clima primaverile e delle bellezze del territorio campano. Gli azzurri hanno staccato la spina tra città, isole e costiera, ricaricando le energie in vista degli impegni di fine stagione dopo una prestazione brillante nell’ultima uscita di campionato.

Conte si rilassa a Miseno per il 25 aprile

Anche Antonio Conte ha approfittato della pausa, trascorrendo il 25 aprile nella zona delle spiagge di Miseno. L’allenatore azzurro si è goduto una giornata di sole al Misterò Beach Club di via Miliscola, come mostrano alcuni scatti condivisi sui social dal locale, in un’atmosfera di tranquillità e relax lontano dal campo.