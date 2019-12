"Sono più alti di Insigne e Mertens", Milik ironico dopo l'incontro coi baby azzurri

"Incontrare i tifosi, soprattutto i più piccoli, e’ sempre una gioia...." scrive sui social Arek Milik, attaccante del Napoli, postando una foto di questa mattina durante l'incontro coi piccoli del settore giovanile del Napoli. Non manca una battuta simpatica nei confronti di due colleghi di reparto: "E comunque sono più alti di Insigne e Mertens" scrive per ironizzare il polacco, in riferimento alla statura dei due. Ecco il post: