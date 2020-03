Spalletti sui social: "Facciamo vedere al Coronavirus che ha scelto l’avversario sbagliato”

Continuano i numerosi appelli di personaggio dello sport e dello spettacolo che invitano i cittadini italiani a restare a casa per contrastare e prevenire il contagio del Coronavirus. A questi si è infatti aggiunto Luciano Spalletti, ex allenatore della Roma e dell'Inter. Queste le sue parole tramite un post su Instagram: “Restiamo a casa a vaccinarci con l’amore per il nostro paese. Facciamo vedere a questo Coronavirus che ha scelto l’avversario sbagliato per fare carriera”.