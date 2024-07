Spinazzola, ufficialità in arrivo: l'indizio social della SSC Napoli

vedi letture

A preannuciare il tutto, è proprio la SSC Napoli che su X ha postato un Leone ed una Spina.

Annuncio in arrivo per Leonardo Spinazzola, che a breve verrà ufficializzato come nuovo calciatore del Napoli. L'esterno, che si è svincolato dalla Roma il 30 giugno, ha sostenuto le visite mediche e si appresta a diventare un nuovo tesserato azzurro. A preannuciare il tutto, è proprio la SSC Napoli che su X ha postato un Leone ed una Spina.