Splendido messaggio di Lady Meret contro le critiche: “Per questi motivi sei campione d'Europa"

Debora Romano, fidanzata del portiere del Napoli, Alex Meret, ha dedicato al suo compagno uno splendido messaggio. Attraverso un post su Instagram, la compagna del calciatore ha voluto rispondere ad alcune critiche rivolte al portiere per via del fatto che non ha disputato neanche un minuto in questo Europeo. Sui social scrive: "Per tutti quelli che “non hai giocato nemmeno un minuto”; Per tutti quelli che non sanno la definizione di Squadra; Per chi non crede in te; Per chi ti da poco ma da te riceve tanto; Ma anche per chi crede in te; Per chi non ti ha mai lasciato solo; Per chi mi manda messaggi speciali ed è orgoglioso di te; Per chi sogna di essere come te; Per chi “siamo la nazionale più forte” senza distinzione di ruolo o gerarchia; E poi.. Per il ragazzo d’oro che sei; Per i sacrifici; Per l’umiltà che ti contraddistingue; Per la professionalità; Per la grinta e il cuore che ci metti; Per il pregio di essere felice prima per gli altri e poi per te; Per te stesso. SEI CAMPIONE D’EUROPA".