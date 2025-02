Video Sportitalia, Criscitiello sulle critiche da Napoli: “Massacriamo pure le altre, se non lo capite problema vostro”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, risponde alle critiche di queste ore per l’ironia fatta a chiusura mercato sulle scelte di mercato del Napoli:

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, risponde alle critiche di queste ore per l’ironia fatta a chiusura mercato sulle scelte di mercato del Napoli: “Noi attacchiamo il Milan, attacchiamo l’Inter, la Juve, facciamo ironia su tutti. Se poi lo volete capire bene, altrimenti non è un problema nostro. Il Milan l’abbiamo disintegrato e non c’è stato nessuno di dire mezza parola, perchè il Milan sa che va massacrato. Se il Napoli viene massacrato perchè sbaglia il mercato, va massacrato. Noi tifiamo per Conte, si merita di vincere lo scudetto. Se il Napoli fa un mercato sbagliato, con ironia o senza ironia non c’è partita. Dovevi prendere Garnacho, dovevi prendere le alternative a Kvara e non le hai preso. Accetta le critiche e finisce qua".