Video Sportitalia, Palmeri insiste: “Qui a Milano stanno tutti brindando a Osimhen"

Nel corso di ‘Sportitalia Mercato’, il giornalista Tancredi Palmeri, inviato a Milano, ha ironizzato ancora una volta sul Napoli e sul passaggio di Victor Osimhen al Galatasaray: “Qui ai Navigli sono tutti a brindare per Osimhen”.

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha preso le distanze dal collega: "Parla di Milan, non mi trascinare in queste storie. Non andiamo oltre". Di seguito le immagini, già virali sui social.