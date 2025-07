Tutto su Nunez! Schira: "Accordo totale col giocatore fino al 2030! Le cifre"

vedi letture

"Il Napoli con i soldi della cessione di Osimhen al Galatasaray tornerà all'assalto di Darwin Nunez del Liverpool": A dirlo su Youtube è stato il giornalista Nicolò Schira: "Lucca è un'opzione calda ma è un piano b al posto di Simeone. Nunez ha un accordo col Napoli per cinque anni a 5 milioni netti più 1-1,5 di bonus facili da raggiungere. Manca ancora l'intesa con il Liverpool che parte da 65-70 mentre il Napoli vuole spenderne massimo 55. La sensazione è che Ramadani, nuovo agente del giocatore che ha ottimi rapporti col Napoli, possa risultare decisivo", le sue parole.

A proposito di centravanti in orbina Napoli, Lucca ha segnato 12 gol nell'ultimo campionato di Serie A, Nunez invece ha vissuto un'annata difficile anche se il rendimento totale al Liverpool non è stato del tutto negativo: 40 gol in tre anni. Ma pesa l'investimento dei Reds: 100 milioni quasi per acquistarlo dal Benfica nel 2022. Per questo il Napoli vuole strappare un prezzo ancora più basso. Lucca, un anno più giovane, classe 2000, ha avuto un percorso diverso. Giovanissimo era andato all'Ajax, poi è tornato in Italia e all'Udinese ha ritrovato continuità e si è imposto in Serie A con la prima stagione in doppia cifra.