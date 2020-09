Ssc Napoli ricorda: "Il primo gol stagionale è ancora di Mertens. Insigne a segno da tre esordi"

L'account ufficiale Twitter della Ssc Napoli ricorda due importanti traguardi raggiunti da Mertens ed Insigne, entrambi a segno a Parma oggi: "Per la seconda stagione consecutiva il primo gol del Napoli in Serie A è stato realizzato da Dries Mertens (nel 2019/20 contro la Fiorentina) Lorenzo Insigne è il 2° giocatore del Napoli a segnare in tre esordi stagionali consecutivi nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Marek Hamsik (2011/12, 2012/13 e 2013/14)".

