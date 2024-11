Foto SSC Napoli, svelato il nuovo maglione per le festività: il prezzo

vedi letture

Il prodotto è presente sullo store ufficiale

Il Napoli lancia la sua linea per il Natale in arrivo. Attraverso i canali social, il club azzurro ha mostrato le foto di alcuni azzurri con il nuovo maglione azzurro con inserti bianchi per festeggiare le imminenti festività. Il prodotto è presente sullo store ufficiale, acquistabile al prezzo di 69 euro. Ecco le foto pubblicate su Instagram.