Foto Starace annuncia: "Dopo 50 anni di Napoli ho deciso di fermarmi! Ora faccio il tifoso"

vedi letture

Tommaso Starace non fa più parte della SSC Napoli. Lo storico magazziniere, la cui assenza è stato tanta chiacchierata nel corso dei due ritiri estivi, su Instagram ha annunciato il suo addio con il seguente messaggio: "In tanti mi state domandando perché non sto più con la squadra…

Dopo 50 anni di onorato servizio per il mio amato calcio Napoli ho deciso di fermarmi per riposarmi, godermi un po’ di relax e tempo con la mia famiglia.

Continuerò insieme a voi tifosi a sostenere la squadra e la città che rappresenta!".