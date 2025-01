Foto Stasera gioca il Man United: Garnacho regolarmente convocato

Stasera il Manchester United scenderà in campo nella sfida di Premier League contro il Southampton. Tra i convocati risulta anche Alejandro Garnacho, grande obiettivo del Napoli per il dopo-Kvaratskhelia. Come si può notare dagli account social dei Red Devils, l'argentino è regolarmente in gruppo. Vedremo se giocherà o meno.

