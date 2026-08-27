Napoli-Guiu, c'è l'accordo sul contratto ed ora assalto al Chelsea: i dettagli

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Il Napoli avanza per Marc Guiu. E' lui il grande obiettivo in questi ultimi giorni ed il club partenopeo avrebbe raggiunto un'intesa di massima con l'attaccante per un contratto fino al 2031 con opzione per un ulteriore prolungamento. Il club azzurro tratta ora con i Blues per il cartellino del giocatore, riporta l'esperto di calciomercato Nicolò Schira.

Napoli-Chelsea, la trattativa per il cartellino

Definita l'intesa con il giocatore sui termini personali, la palla passa ora ai club. Il Napoli è infatti in trattativa diretta con il Chelsea, attuale proprietario del cartellino di Guiu, per trovare la quadra economica e chiudere l'operazione per il classe 2006 spagnolo, cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, che con lo status di under può essere inserito nella lista Serie A. Inoltre, si tratta di un profilo giovane e di prospettiva, coerente con la linea societaria del Napoli orientata a puntare su elementi di talento con margini di crescita importanti. Si attendono aggiornamenti già nelle prossime ore.