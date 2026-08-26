Podcast Napoli in basso nelle griglie? Plastino: "Ma come si fa, molti seguono tifo o consenso!"

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Il Napoli vince a Genova, ma la squadra di Allegri sembra non convincere pienamente e molti lo piazzano piuttosto in basso. Ne ha parlato anche il giornalista Michele Plastino è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Il Napoli vince a Genova, ma tanti addetti ai lavori soprattutto al nord nella griglia della Serie A mettono il Napoli fuori dalla Champions.

"No, e lo dico per convinzione tecnica e non riesco a capire come mai ci siano questi giudizi, non riesco proprio a capire. A volte si sbaglia perché si è dettati dal tifo, dall'avere una certa possibilità di consenso vicino e questo è un errore proprio giornalistico, clamoroso. La mia estrazione, lo sapete, non ero certo romanista quando sono nato e invece giornalisticamente dico che io vedo benissimo la Roma".

Il mercato del Napoli ti soddisfa? Può lottare sui tre fronti come hanno detto i protagonisti?

" Io penso di sì e mi sembra che stia anche lavorando per quello e sono convinto anche che l'allenatore Allegri abbia trovato stimoli importanti proprio a Napoli, infatti la sua dichiarazione è sulla bella città, l'ha trovata ancora più bella da quando lui era giocatore e tra l'altro io anche scherzando l'avevo detto... già dissi che lui avrebbe abbandonato il cortomuso ma avrebbe messo il naso lunghissimo e infatti già delle sue dichiarazioni sta dimostrando questo, anche tatticamente ne sono convinto: seguirà molto di più le orme di quello che è stato il suo primo grande maestro che era Galeone e non ce lo dimentichiamo che Galeone è stato addirittura pre-Zeman uno futuristico".

A Genova abbiamo visto un grandissimo Kevin De Bruyne, quanto può essere importante per Max Allegri?

" Lo è, lo sarà perché è uno dei giocatori più duttili che io conosca e che io abbia seguito perché poi sia tatticamente che tecnicamente può fare tutto e quindi per un allenatore questo è importantissimo perché può supplire a certe mancanze ma poi certamente diventa un titolare fisso".