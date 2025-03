Sui social virali nuove immagini del fallo (netto) di Lautaro, Iacoboni: “Incredibile, ed il VAR?”

E se il terzo gol dell'Inter contro il Monza, quello del sorpasso e dei tre punti, fosse stato da annullare? Sui social sono diventate virali alcune immagini di un replay da posizione laterale in cui è evidente una spinta di Lautaro Martinez ai danni di Kyriakopoulos, autore poi dell'autorete.

Anche Jacobo Iacoboni, giornalista de La Stampa, ha pubblicato su X il suddetto video, scrivendo quanto segue: "Il fallo di Lautaro sul gol vittoria dell’Internazionale contro il Monza è clamoroso, è difficile da capire come il Var non se ne sia accorto. C’è una spinta talmente forte che a momenti Kyriakopulos finisce pure lui in rete. Incredibile".