Foto Manfredi, post social per il compleanno di Conte: "Napoli ti ha accolto e tu l'hai ripagata"

Oggi è il giorno del compleanno di Antonio Conte. Tanti i messaggi di auguri per l'allenatore del Napoli, a cominciare da Aurelio De Laurentiis, il primo: il presidente ha scritto un post su X a mezzanotte per il tecnico. Un messaggio per il tecnico è arrivato anche dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi:

"Buon compleanno, Mister Antonio Conte! Napoli ti ha accolto con entusiasmo, calore e tanta fiducia. Ripagata con serietà e successi. Che questo nuovo anno, personale e professionale, sia ricco di soddisfazioni condivise. La città è con te!", ha scritto il Primo Cittadino su Instagram nel seguente post.