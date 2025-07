Foto Incredibile Galatasaray, la frase “Solo il Gala” di Osimhen diventa una linea personalizzata

Il Galatasaray ha trasformato in tempo record una semplice frase in un’operazione di marketing. Protagonista, naturalmente, Victor Osimhen, da qualche minuto ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso (qui i dettagli dell'operazione). L’attaccante nigeriano, ieri, mentre era in volo verso Istanbul per iniziare la sua nuova avventura, ha lanciato un messaggio in italiano rivolto ai tifosi turchi: “Solo il Gala”.

Un'esclamazione che ha subito fatto il giro dei social, diventando virale nel giro di poche ore. Il club non si è lasciato sfuggire l’occasione: il Galatasaray ha già lanciato una linea personalizzata dedicata al nigeriano, chiamata “Solo il Gala Osimhen Box”. All’interno del cofanetto speciale, i tifosi troveranno una maglia ufficiale, una sciarpa e l’ormai iconica maschera nera, simbolo distintivo del bomber nigeriano.